Liensberger in Zagreb Halbzeit-Zweite hinter Vlhova

Katharina Liensberger liegt nach dem ersten Durchgang des Damen-Slaloms am Sonntag in Zagreb in Lauerstellung. Die Vorarlbergerin ist nach einem Lauf bei Schneeregen und dürftiger Sicht auf einer holprigen Piste Zweite, 0,32 Sekunden hinter der Führenden Petra Vlhova aus der Slowakei. Neben dem Duo setzten sich auch Semmering-Siegerin Michelle Gisin (+0,38) und Mikaela Shiffrin (+0,42) von der Konkurrenz ab. Die Tirolerin Chiara Mair hat als Sechste 1,50 Sekunden Rückstand.