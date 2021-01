Arbeit an Asterix-Comics wird für Autor komplizierter

Für Asterix-Autor Jean-Yves Ferri ist die Arbeit an dem beliebten Comic komplizierter geworden. Heute könne man nicht mehr so leicht mit Klischees über ein Land spielen wie dies früher der Fall gewesen sei, sagte Ferri dem „Journal du Dimanche“. Die inzwischen verstorbenen Asterix-Erfinder Albert Uderzo und René Goscinny hätten in den 60er Jahren noch „die Engländer mit ihren großen Zähnen und die Griechen mit ihrem griechischen Profil karikieren“ können.