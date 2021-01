Pendler reisen weiter auflagenfrei zwischen D und Ö

Pendler und Grenzgänger zwischen Deutschland und Tschechien dagegen haben sich ab dem 11. Jänner mindestens zweimal wöchentlich auf das Coronavirus testen zu lassen. Das gaben der tschechische Außenminister Tomáš Petříček und Sachsens Sozialministerin Petra Köpping in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, wie der Sender MDR Sachsen unlängst berichtete. Sobald es die Infektionslage hergebe, werde diese Regel in enger gegenseitiger Abstimmung wieder gelockert.

Sachsen ist das deutsche Bundesland, das aktuell am meisten von der Coronakrise betroffen ist. Laut dem Robert Koch Institut als zuständige oberste Seuchenbehörde in Deutschland liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Sachsen bei 329,7, während sie in Deutschland gesamt 139,6 beträgt. Deutschland plant nun, den Lockdown über den 10. Jänner hinaus zu verlängern.

Auch Tschechien befindet sich seit dem 26. Dezember in seinem mittlerweile dritten Lockdown. Zu Jahresende waren in dem 10,7-Millionen-Einwohnerland die Neuinfektionszahlen erneut auf über 10.000 pro Tag gestiegen, die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner kletterte in den vergangenen sieben Tagen auf 634. Bisher sind 11.960 Menschen in Tschechien an oder mit dem Coronavirus gestorben.