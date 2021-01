Zahl der Todesopfer bei Anschlag in Niger steigt auf 100

Bei Angriffen auf zwei Dörfer im Niger sind etwa 100 Menschen getötet worden. Bis zu 70 Menschen seien am Samstag im Dorf Tchombangou umgebracht worden und im Dorf Zaroumadareye seien 30 Leichen entdeckt worden, sagte der Bürgermeister der beiden Orte, Almou Hassane, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu den Taten. Laut Hassane fielen die Täter auf etwa 100 Mopeds in zwei Gruppen gleichzeitig in die Dörfer im Südwesten des Landes ein.