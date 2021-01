Bayern schlagen Mainz nach 0:2-Rückstand noch 5:2

Wie schon in den vorangegangenen Spielen lief bei Bayern München auch gegen Mainz nicht alles glatt. Der Meister geriet in der Meisterschaft zum achten Mal in Folge 0:1 in Rückstand und lag zur Pause sogar mit zwei Toren (Jonathan Burkardt/32. und Alexander Hack/44.) zurück. Doch auch dieses Mal schafften die Bayern die Wende. Innerhalb von 38 Minuten sorgten Joshua Kimmich (50.), Leroy Sane (56.), Niklas Süle (70.) und dem zweimal erfolgreichen Weltfußballer Robert Lewandowski (76./Fouelelfmeter, 83.) für den letztlich klaren Erfolg.