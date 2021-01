„You‘ll Never Walk Alone“: Sänger Gerry Marsden gestorben

Der britische Musiker Gerry Marsden, der als Sänger der Band Gerry And The Pacemakers („Ferry Cross The Mersey“) in den 1960er Jahren berühmt wurde, ist tot. Das teilte seine Familie am Sonntagabend mit. Zu den berühmtesten Songs der aus Liverpool stammenden Gruppe zählt das Lied „You‘ll Never Walk Alone“, das seit Jahrzehnten die Vereinshymne des englischen Fußballmeisters FC Liverpool ist und auch häufig in anderen Fußballstadien zu hören ist

„Gerry starb heute nach kurzer Krankheit, die in keiner Weise mit Covid-19 in Verbindung stand. Seine Frau, Töchter und Enkelkinder sind am Boden zerstört“, hieß es in der Mitteilung, aus der die britische Nachrichtenagentur PA zitierte. Der befreundete Radiomoderator Pete Price hatte am Sonntag zuvor über Twitter den Tod Marsdens im Alter von 78 Jahren bekanntgegeben. Er habe an einer Infektion gelitten, die das Herz angegriffen habe.

Auch Manager Robert Pratt bestätigte dem Sender „Sky News“ zufolge die Todesnachricht. Der FC Liverpool würdigte Marsden am Sonntag bei Twitter. „Mit großer Trauer erfahren wir von Gerry Marsdens Tod“, schrieb der Club. „Gerrys Worte werden für immer bei uns sein. You‘ll Never Walk Alone.“

Marsden gründete die Band 1959 und war in den folgenden Jahrzehnten als Teil von Liverpools „Merseybeat“-Bewegung, zu der Zeitgenossen wie „The Beatles“ gehörten, erfolgreich in den Charts. Die 1963er Version von „You‘ll Never Walk Alone“ aus dem Broadway-Musicals Carousel wurde zur Hymne des FC Liverpool. „Gerrys Hymne verband Spieler, Mitarbeiter und Fans auf der ganzen Welt und half dabei, etwas wirklich Besonderes zu schaffen „, twitterte der Club.