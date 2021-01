Atletico Madrid übernimmt wieder die Spitze

Real Madrid ist die Leaderposition in der spanischen Fußballmeisterschaft nach einem Tag wieder losgeworden. Atletico Madrid siegte am Sonntag in Alaves 2:1 (1:0) und liegt nunmehr erneut zwei Punkte vor Real. Nach Verlustpunkten beträgt der Unterschied zwischen den Stadtrivalen sogar acht Punkte, denn Atletico hat noch zwei Partien nachzuholen. Im Spätspiel feierte FC Barcelona bei Schlusslicht Huesca einen 1:0-(1:0)-Sieg.