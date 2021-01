Erneut zahlreiche Migranten vor Zypern aufgegriffen

Der Zustrom von Migranten aus dem Nahen Osten nach Zypern - und damit in die EU - dauert an. Die zypriotischen Sicherheitsbehörden griffen in der Nacht auf Montag ein Boot mit 55 Migranten vor der Mittelmeerinsel auf. Wie der staatliche Rundfunk (RIK) weiter berichtete, entdeckte die Besatzung eines Patrouillenbootes der Polizei das Boot mit den Migranten vor der Küste im Südosten der Insel. Die Migranten seien alle wohlauf und bis zum Hafen von Agia Napa begleitet worden.