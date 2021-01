Auftakt zur Vorbereitung: WSG Tirol und der FC Wacker legen wieder los

Nach den obligatorischen Corona-Tests standen bei einigen Teams wie z. B. bei Zweitligist FC Wacker Innsbruck Leistungstests im Landessportcenter mit Sprints und Sprüngen auf dem Programm. Die schwarzgrüne Truppe um Cheftrainer Daniel Bierofka steht am Kunstrasen in der Wiesengasse heute erstmals am Platz.

Bundesligist WSG Tirol setzte gestern am frühen Abend bei angenehmen Plusgraden in Malta zur Landung an. Im Nationalstadion in Ta’ Qali wird bis Sonntag trainiert und ein Turnier gegen drei andere Teams (FC Brünn, Spartak Trnava, Sigma Olmütz) ausgetragen. Mit TSV Hartberg weilt ein zweites Team im Ausland (Slowenien). (lex)