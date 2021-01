„Ein Wochenende für Moria“: Flüchtlinge bleiben ein Thema in Kufstein

Kufstein – Die Aufnahme von Flüchtlingen in der Festungsstadt ist noch nicht ausdiskutiert. Auf politischer Ebene gibt es einen Schlagabtausch über einen Antrag der Grünen zur Aufnahme von Schutzbedürftigen, der an den Ausschuss verwiesen wurde, was Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) Kritik einbrachte. In der Sache selbst scheinen sich Stadtchef und Grüne einig. Das zeigte sich am Wochenende bei der (unpolitischen) Aktion „Ein Wochenende für Moria“ in Kufstein, die auch bereits in Innsbruck läuft. Eva, Pia und Valentina Ritzer stellten dazu Zelte am Fischergries auf, um hier bei Eiseskälte das Wochenende zu verbringen. Man wolle auf die menschenverachtenden Verhältnisse in den Lagern hinweisen, so Ritzer. Zuspruch gab es „nicht nur von den Kufsteiner Grünen und Bürgermeister Martin Krumschnabel, sondern auch von unglaublich vielen Passanten“. Dabei kristallisierte sich eine Botschaft heraus: „Es geht nicht um Parteien, es geht um Menschenwürde und dafür will sich so gut wie jeder einsetzen“, sagt Ritzer.