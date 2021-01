Lockdown verlängert: Der Dolomitenlauf kann heuer nicht stattfinden

Lienz – Der Osttiroler TVB-Obmann Franz Theurl brennt bekanntlich selbst für den Langlaufsport. Der Dolomitenlauf ist die größte Langlaufveranstaltung Österreichs, die nach einem einmaligen Konzept realisiert wird: „Egal ob für Profis, Amateure oder Genusssportler, wir bieten für jedes Können den richtigen Bewerb mit der passenden sportlichen Herausforderung. Und das vor einer beeindruckenden Naturkulisse!“, beschreibt Organisator Franz Theurl das nordische Highlight in Osttirol. Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung werden insgesamt sechs verschiedene Rennen in unterschiedlichen Distanzen und Schwierigkeitsgraden ausgetragen. „Neben dem Herzstück, dem großen Dolomitenlauf am Sonntag, ist vor allem der Dolomitensprint ein sportliches Highlight und gesellschaftliches Riesenspektakel“, schwärmt Theurl. Die Veranstaltung hätte vom 21. bis zum 24. Jänner stattfinden sollen.