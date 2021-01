180 Jahre alter Orgel in Hart im Zillertal wird neues Leben eingehaucht

Hart i. Z. – In der Bartholomäuskirche in Hart im Zillertal befindet sich ein kleiner Schatz. Nämlich eine der wenigen komplett erhaltenen Orgeln von Karl Mauracher. Sie stammt aus dem Jahr 1839 und ist für ihren unverwechselbaren Klang bekannt. Karl Mauracher aus Kapfing bei Fügen brachte 1819 das berühmte Weihnachtslied „Stille Nacht“ ins Zillertal, von wo aus es die Nationalsänger in alle Welt verbreiteten. Die Zillertaler Orgelbauerdynastie der Mauracher zählte zu den bekanntesten im Alpenraum.