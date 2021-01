Zugangstests nach dem Lockdown, Drängen auf Schulöffnung

Trotz Verlängerung des harten Lockdowns bis 24. Jänner soll der Fernunterricht („Distance Learning“) für die Schüler am 18. Jänner vorbei sein. Darauf haben sich gestern die Bildungsreferenten aus den Ländern mit Bildungsminister Heinz Faßmann verständigt. In Tirol wird das weitere Vorgehen am 7. Jänner bei einem Bildungsgipfel, an dem auch die Elternvertreter teilnehmen, besprochen. Für Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) braucht es aber rasch Klarheit. „Jeder Tag, an dem die Schüler in die Normalität zurückkehren, ist für die jungen Menschen besser.“