Grundversorgung im Außerfern: „Wir brauchen Ärzte für alle Bevölkerungsschichten“

Außerfern – Kürzlich gab das Land Tirol, wie berichtet, die aktuellen Daten zur Grundversorgung der Bevölkerung heraus. Der „letzte Platz“ des Lechtales beim Vergleich aller 37 Planungsverbände bei der Versorgungsquote mit praktischen Ärzten stößt Sonja Jäger, Ärztin in Elbigenalp, sauer auf. „Das verunsichert die Bevölkerung. Die von der Regionalentwicklung verwendete Statistik des Landes kann so nicht stimmen.“

Jäger führt aus, dass mit einer Ordination in Holzgau und einer Gruppenordination in Elbigenalp drei Ärzte zur Verfügung stünden. Zudem würden die Bewohner der Orte Vorder- und Hinterhornbach, Stanzach und Forchach den Planungsverband Lechtal für den Arztbesuch verlassen und ins nahe Weißenbach fahren. All dies einbezogen bringt laut Jäger für die 5000 Lechtaler ein Ergebnis, das genau dem Tirolschnitt entspreche. Von „Sorgenkind“ könne keine Rede sein.