Regelmäßige Coronatest-Infrastruktur soll geschaffen werden

Nach dem Aus für die Möglichkeit des „Freitestens“ und der Verlängerung des Lockdown bis 24. Jänner sind nun offenbar permanente Tests in den Bundesländern geplant. Das kündigten die Landeshauptleute Günther Platter (Tirol/ÖVP) und Peter Kaiser (Kärnten/SPÖ) nach einer Videokonferenz mit der Bundesregierung gegenüber der APA an. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bestätigte, dass eine „regelmäßige Testinffrastruktur“ geschaffen werden soll.

Wie Platter erklärte, will man nun offenbar als Alternative in allen Bundesländern laufende flächendeckende Antigen-Tests anbieten. Mit den Antigen-Tests folge der Bund nun dem „Tiroler Modell“, meinte der Landeschef. Das Bundesland führt solche Test bereits durchgehend seit dem 19. Dezember durch. „Dieses Modell hat sich über die Weihnachtsfeiertage in Tirol sehr bewährt. Rund 100.000 Tirolerinnen und Tiroler haben dieses Angebot wahrgenommen“, so Platter.