Noch keine Entscheidung über Präsenzunterricht

Nach dem Aus für das „Freitesten“ und dem damit verbundenen Ende des Lockdowns für alle erst mit 25. Jänner ist vorerst offen, ob der Präsenzunterricht an den Schule (wie laut derzeitiger Rechtslage vorgesehen) am 18. Jänner wieder beginnen wird. Man werde gemeinsam mit dem Bildungsministerium „in den nächsten Tagen das weitere Prozedere besprechen“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montagnachmittag. Auf Zurufe werde er aber verzichten.