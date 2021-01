Doskozil muss wieder operiert werden

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss erneut operiert werden. Eine Nachuntersuchung im Universitätsklinikum Leipzig habe am Montag gezeigt, dass ein lokaler Eingriff nötig sei, weil „mir die altbekannte Erkrankung an meinem Kehlkopf wieder zu schaffen macht“, teilte Doskozil mit. Die Ärzte seien zuversichtlich. Er selbst werde „alles daran setzen, so schnell es mir möglich ist, in alter Stärke zurückzukommen“.