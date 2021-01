Trainer Hasenhüttl gewinnt mit Southampton gegen Liverpool

Nun hat Trainer Ralph Hasenhüttl mit seinem Club Southampton auch einen ganz Großen auf der Abschussliste. Als Gastgeber kam der Club aus der Hafenstadt am Montagabend in der 17. Runde der englischen Fußball-Premier-League zu einem 1:0-Erfolg über Meister und Tabellenführer FC Liverpool. Der Treffer von Goalgetter Danny Ings in der 2. Minute bedeutete schließlich die erst zweite Niederlage des Teams von Trainer Jürgen Klopp.