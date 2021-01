USA werfen Iran „nukleare Erpressung“ vor

Die US-Regierung hat auf die Erhöhung der Urananreicherung durch den Iran in der Atomanlage Fordo mit scharfer Kritik reagiert. „Dass der Iran in Fordo Uran auf 20 Prozent anreichert, ist ein klarer Versuch, seine Kampagne der nuklearen Erpressung zu verstärken - ein Versuch, der weiterhin scheitern wird“, teilte eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington am Montag mit.