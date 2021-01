Das Berliner Gorki Theater streamt „Schwarzer Block“

Das Berliner Maxim Gorki Theater bleibt coronabedingt den gesamten Jänner für das Publikum geschlossen, führt sein Streamingangebot jedoch weiter. So ist es auch für heimische Theaterfans möglich, einen virtuellen Abstecher in die deutsche Hauptstadt zu machen. In dieser Woche steht etwa am Mittwoch und am Freitag „Schwarzer Block“ von Kevin Rittberger in der Regie von Sebastian Nübling auf dem Programm.