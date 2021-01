Niederlage gegen Tabellenleader: Bozen ist für die Haie zu stark

Bozen – Der 33. Spieltag der Bet-at-home ICE Hockey League begann mit Favoritensiegen von Fehervar, Wien und Salzburg in der Fremde.

Das vierte Saisonduell der Innsbrucker Haie in Bozen wurde erst um 20.15 Uhr angepfiffen, Angreifer Braden Christoffer kehrte nach seiner Sperre ins Line-up zurück. Nach frühem Rückstand (0:1/3. Minute) agierten die Haie durchaus auf Augenhöhe, die größere Physis mit vier Linien sprachen aber auch beim zweiten Treffer für die Südtiroler. Zudem ließen die Innsbrucker zu viele Powerplay-Möglichkeiten aus. Es war die vierte Niederlage gegen Bozen und siebte in Serie in der Liga. (lex)