2,3 Millionen Transit-Lkw am Brenner trotz Corona

Innsbruck – Die Schnappatmung in Italien und Bayern über die seit 1. Jänner geltenden Verschärfungen des Lkw-Nachtfahrverbots in Tirol hält schon seit einer Woche an. Neues gibt es nichts von den Frächterverbänden und den Handelskammern südlich des Brenners, die Europäische Union akzeptiert offenbar die Vorgangsweise des Landes Tirol. Weil die Beschränkungen schon vor zwei Jahren in einem Etappenplan so vereinbart wurden. Also wieder einmal viel Lärm um nichts. Die Realität wird wohl auch Brüssel erkennen. Denn nicht einmal Corona konnte den Lkw-Transit durch Tirol bremsen.