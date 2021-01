Showdown in Georgia: Aufstand der Trumpisten gegen das Wahlergebnis

Neuauflage des Duells um Georgia: Joe Biden und Donald Trump reisten im Finale des Wahlkampfs persönlich an, um die Senatskandidaten der eigenen Partei zu unterstützen. Es geht um die Kontrolle über den Senat – und politisches Prestige.

Washington – Der Machtwechsel in den USA tritt in die entscheidende Phase. Gestern hielt Georgia die Stichwahlen für die beiden Senatssitze ab, die den politischen Spielraum des nächsten Präsidenten Joe Biden bestimmen. Heute zählt der Kongress in Washington formal die Stimmen der Wahlleute aus. Doch einige Republikaner wollen das Verfahren stören, und der Amtsinhaber selbst verkündete: „Sie werden das Weiße Haus nicht erobern, wir werden wie der Teufel kämpfen.“