Fischer starb in Mexiko nach Kollision mit Sea-Shepherd-Boot

Nach der Kollision seines Kutters mit einem Boot der Umweltorganisation Sea Shepherd ist ein mexikanischer Fischer gestorben. Nach dem Unglück am 31. Dezember in einem Meeresschutzgebiet für den Kalifornischen Schweinswal sei der Fischer mit schweren Verletzungen, darunter Beckenbrüche, in ein Krankenhaus in der nordwestlichen Stadt Mexicali eingeliefert worden, sagte der Chef der regionalen Gesundheitsbehörde, Alonso Perez, am Montag (Ortszeit).