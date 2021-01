Weitere Festnahmen nach Wiener Silvester-Krawallen

Im Zusammenhang mit den Krawallen in der Silvesternacht in Wien-Favoriten sind drei weitere Festnahmen erfolgt, insgesamt vier junge Männer befinden sich nunmehr in Haft, erfuhr die APA am Dienstag auf Nachfrage bei der Wiener Polizei. Ein weiterer Verdächtiger wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Staatsanwaltschaft prüft indes einen Anfangsverdacht wegen Landfriedensbruchs im Zusammenhang mit den Randalen.