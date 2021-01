Bestätigung der Präsidentenwahl im US-Kongress steht an

Der US-Kongress kommt am Mittwoch in Washington zusammen, um das Ergebnis der US-Präsidentenwahl zu bestätigen. Üblicherweise ist das reine Formalität, diesmal ist allerdings (ab ca. 19.00 MEZ) auch hier alles anders: Einige Dutzend republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses und mehrere Senatoren haben angekündigt, das Wahlergebnis nicht bestätigen zu wollen. Damit dürfte es zu einer Debatte und Abstimmungen in den beiden Kammern kommen.