Grammy Awards laut Medien verschoben

Die für den 31. Jänner angesetzte Verleihung der Grammy Awards ist aufgrund des Anstiegs der Coronavirus-Erkrankungen in Los Angeles verschoben worden. Das berichteten das „Rolling Stone Magazine“ und „Variety“ am Dienstag. Die beiden Medien zitierten mehrere Quellen mit der Aussage, dass die Zeremonie zur Verleihung der höchsten Auszeichnungen in der Musikindustrie im März stattfinden könnte. Die Veranstalter Recording Academy äußerten sich vorerst nicht zu den Berichten.