NEOS fordern Corona-Sicherheitskonzept für Schulen

Die NEOS verlangen von der Regierung, „endlich ein durchdachtes, umfassendes Sicherheitskonzept für den Bildungsbereich vorzulegen, das den Pädagogen, Eltern und vor allem den 1,2 Millionen Schülern Planbarkeit gibt“. „Es ist eine Zumutung und eine Geringschätzung der Pädagogen, Eltern und vor allem der Kinder und Jugendlichen, dass nach wie vor nicht klar ist, ob Schulen am 18. oder am 25. Jänner starten“, kritisiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.

„Was die verschiedenen Vertreter der Regierung aktuell abliefern, zeigt einmal mehr, dass Bildung in dieser Bundesregierung nicht den Stellenwert hat, den sie verdient“, so Künsberg Sarre im Gespräch mit der APA. „Die Regierung ist sich bei den Schulen offensichtlich einmal mehr uneins. Eine Regierung, die nur in der Dimension ‚Schule auf - Schule zu‘ denken kann, ist untragbar, angesichts der längst bekannten Bildungsdefizite und der langfristigen psychischen, physischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen.“