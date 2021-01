Zweite Runde der Impfungen hat in Wien begonnen

In der Bundeshauptstadt Wien hat am Mittwoch die zweite Runde der Coronavirus-Impfkampagne begonnen. Bis zum 12. Jänner werden weitere 15 Einrichtungen versorgt. Die Vakzine werden vor allem in Senioren- bzw. Pflegeeinrichtungen sowie in Covid-Stationen in Spitälern verabreicht. Insgesamt sollen rund 5.000 Dosen ausgefolgt werden. Die ersten Personen wurden in Wien am 27. Dezember geimpft. In den Tagen danach wurden an die 2.000 Dosen ausgefolgt.