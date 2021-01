SPÖ will Nationalrats-Sondersitzung zu „Impfchaos“

Die SPÖ sieht die Corona-Impfaktion durch „das Chaos, das Zögern und die Pannen“ der türkis-grünen Regierung gefährdet und wird daher am morgigen Donnerstag eine Sondersitzung des Nationalrats beantragen. Für SPÖ-Partei- und -Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner ist das Vorgehen der Regierung „fahrlässig“, wie sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA erklärte. Bei der Sondersitzung will Rendi-Wanger eine wirksame neue Teststrategie thematisieren.