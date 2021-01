FC Wacker weiter im Transfer-Modus

Der Mittelfeldstratege, der im Herbst Stammspieler bei den Tirolern war (1027 Einsatzminuten), wurde bekanntlich nach mehreren Verfehlungen samt vorangegangener Abmahnung „freigestellt“. Das heißt, dass der 21-Jährige, der zu spät aus dem Weihnachtsurlaub zurückkehrte, in dieser Woche den Corona-Test und die obligatorischen Leistungsüberprüfungen nachholen muss. Dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Mit ziemlicher Sicherheit wird Conté seinen bis Sommer 2021 laufenden Vertrag nicht aussitzen, wohl nicht mehr im Wacker-Dress auflaufen und im Frühjahr bei einem anderen Club tätig sein. Wenn nicht, wird die Lage für alle Beteiligten in den nächsten Wochen kompliziert.

Nach Elvin Ibrisimovic, der bereits in Liechtenstein beim FC Vaduz trainiert, steht auch Sunday Faleye vor dem Absprung aus Tirol. Der 22-jährige Nigerianer absolvierte am Sonntag noch den Corona-Test in Innsbruck, verabschiedete sich dann zu Vertragsverhandlungen ins Ausland. Ein „Vollzug“ wird in den nächsten Tagen erwartet.