e-Impfpass soll Impfquote in Echtzeit erfassen können

Laut dem Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, ist der e-Impfpass nicht nur „voll einsatzbereit“, sondern kann mit ihm auch die Durchimpfungsrate tagesaktuell erfasst und abgerufen werden. Damit könne er zum „entscheidenden Faktor“ für den Sieg über die Corona-Pandemie werden, meinte Lehner am Mittwoch in einer Aussendung.

Das Pilotprojekt wurde im Herbst gestartet, mittlerweile hätten „sämtliche niedergelassene Ärzte österreichweit“ Zugang. „Der Pilot war erfolgreich und der e-Impfpass ist in allen Bundesländern verfügbar. Die Eintragungsmöglichkeit ist vom Dachverband sichergestellt“, erklärte Lehner: „Wir müssen diese Technologie unbedingt im Kampf gegen Corona nutzen, um möglichst rasch diese Krise zu überwinden“.

Geht es nach der Ärztekammer (ÖAK) müsse der Implementierung des e-Impfpasses „allerhöchste Priorität“ eingeräumt werden, wie deren Präsident Thomas Szekeres am Mittwoch in einer Aussendung betonte. So wichtig andere Projekte wie beispielsweise das e-Rezept auch seien, „der e-Impfpass hat jetzt absoluten Vorrang“, meinte auch dessen Vize und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Johannes Steinhart.