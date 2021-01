Auch Moderna-Impfstoff in der EU zugelassen

Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna in der Europäischen Union zugelassen. Dies entschied die EU-Kommission am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter mitteilte. Die EU hat 160 Millionen Dosen bei dem US-Hersteller bestellt. Der Moderna-Impfstoff ist ebenfalls bereits in den USA, Kanada und Israel zugelassen.