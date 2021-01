50 Festnahmen: Schwerer Schlag gegen Opposition in Hongkong

In dem größten Schlag gegen die Opposition seit Einführung des umstrittenen Sicherheitsgesetzes hat die Polizei in Hongkong mehr als 50 demokratische Aktivisten festgenommen. Ihnen werden Staatsgefährdung und Verstöße gegen das am 1. Juli in Kraft getretene nationale Sicherheitsgesetz vorgeworfen. Die Festnahmen stehen im Zusammenhang mit inoffiziellen Vorwahlen, die die Oppositionskräfte im Juli 2020 vor der später wegen Corona abgesagten Parlamentswahl abgehalten hatten.