Sport-Schau und „Wildnis Stadt“ im Museum Niederösterreich

Das Museum Niederösterreich in St. Pölten hat am Donnerstag die für 2021 geplanten Ausstellungen vorgestellt. Während im Haus der Geschichte ein Blick auf die Historie des Sports der vergangenen 100 Jahre geworfen wird, widmet sich das Haus für Natur der Wildnis in der Stadt. Dazu stehen weitere Veranstaltungen in den bekannten Formaten „Erzählte Geschichte“ und „Erlebte Natur“ auf dem Programm. Auch das digitale Angebot soll ausgebaut werden, hieß es per Aussendung.