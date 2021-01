Innsbrucker Haie müssen heute dringend gegen Fehervar liefern

Innsbruck – Nein, zusätzlichen Druck will Günther Hanschitz vor dem anstehenden Wochenende der ICE Hockey League mit Heimspielen gegen Fehervar (heute, 19.15 Uhr) und Graz (Sonntag, 16.30 Uhr, live Puls 24) nicht erzeugen. Aber natürlich weiß auch der Haie-Obmann, dass Punktezuwachs nach sieben Niederlagen in Serie ungefähr so nötig wäre wie ein Schluck Wasser in der Wüste: „Wenn wir Bonuspunkte für die Qualifikationsrunde haben wollen, müssen wir gegen die Vorderen punkten.“