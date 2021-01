Altbekannte Probleme für neue Imster Bezirkshauptfrau

Imst – An allererster Stelle steht für das heurige Jahr die Bekämpfung der Corona-Pandemie. „2021 wollen wir so rasch wie möglich zum Normalbetrieb zurückkehren“, lässt die neue Imster Bezirkshauptfrau, Eva Loidhold, keine Zweifel an ihren Prioritäten offen. „Die BH arbeitet momentan im Sieben-Tage-Betrieb. Es sind von 140 BH-Mitarbeitern 115 mit Covid-19 beschäftigt, wobei ich als Bezirkshauptfrau darauf achten werde, dass es zu keinen Überlastungen kommt“, unterstreicht Loidhold.