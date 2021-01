Europa an wichtigem Punkt im Kampf gegen Covid angelangt

Das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation in Europa sieht den Kontinent zum Start ins neue Jahr an einem wichtigen Punkt im Kampf gegen das Coronavirus. „Dieser Moment stellt einen Wendepunkt im Verlauf der Pandemie dar“, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen.