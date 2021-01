Tirols Kinobetreiber sind für 2021 optimistisch

Grundsätzlich geht Wurzenrainer davon aus, dass alle Tiroler Kinos die Krise überstehen werden und mit Ende des aktuellen Lockdowns auch aufsperren. „Die Tiroler Kinos sind gut aufgestellt und mit den Hilfen ist es möglich zu überleben“, so Wurzenrainer gegenüber der TT. Allerdings brauche es eine gewisse Vorlaufzeit, eine Öffnung von heute auf morgen sei allein schon wegen der noch zurückgehaltenen Filme nicht vorstellbar. Auch die noch fehlende Verordnung zum Ablauf des „Frei- bzw. Zutritttestens“ stellt die Kinos vor eine Herausforderung, welche zuvor bewältigt werden muss, so der Spartenobmann. Er sei aber grundsätzlich optimistisch. Es stünden für heuer viele große Filme in der Warteschleife und er habe auch keine Angst, dass die Streamingdienste das Kino „umbringen“ würden. „Das „Erlebnis Kino“ ist nicht zu ersetzen, so Wurzenrainer.