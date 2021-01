Tiroler Biometzgerei Juffinger baut aus, 2020 bringt Minus

Innsbruck – Die Biometzgerei Juffinger setzte trotz der globalen Corona-Pandemie die für 2020 geplanten Investitionsvorhaben um. Investiert wurde in einen 2500 Quadratmeter großen Erweiterungsbau. Es entstanden neue Schlachtstallungen, zusätzliche Kühlräume und Infrastruktur für Verpackung und Versand. Die Rahmenbedingungen gestalteten sich für das Unternehmen im Jahr 2020 mehr als herausfordernd, betonte Anton Juffinger. So brach der Absatz im so wichtigen Bereich der Gastronomie und Hotellerie durch die Corona-bedingten Einschränkungen massiv ein.