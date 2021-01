Land investiert über 70 Millionen in sichere Straßenverbindungen

Innsbruck – Die Corona-Krise und das zu seiner Bekämpfung in Tirol geschnürte Konjunkturpaket wirken sich positiv auf das Straßenbauprogramm des Landes aus. Insgesamt stehen heuer 46,3 Millionen Euro für den Neu- bzw. Ausbau von Landesstraßen zur Verfügung, 21 Millionen fließen in Instandsetzungsarbeiten am insgesamt 2236 km langen Landesstraßennetz und weitere sechs Millionen sind für die Beseitigung von Katastrophenschäden vorgesehen.

Zu den größten Projekten zählen der Bau der Unterflurtrasse an der Loferer Straße (B178) in Scheffau, die Errichtung der Moosergraben- und der Mellitzgalerie an der Defereggentalstraße (L25) in Osttirol sowie die Unterführung der Reschenstraße (B180) in Prutz.