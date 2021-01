Schulen wieder im Distance Learning

Mit dem Ende der Weihnachtsferien haben am Donnerstag die Schulen erneut auf Distance Learning umgestellt. Ausgenommen sind die Sonderschulen, die weiter Präsenzunterricht anbieten. Die Oberstufen haben schon seit Anfang November durchgängig Fernunterricht. Erneut wird für Kinder im Pflichtschulalter Betreuung angeboten - dafür haben sich laut Bildungsministerium 14 Prozent der Schüler angemeldet. Das entspricht den Zahlen beim zweiten Lockdown im November/Dezember.

Zum Vergleich: Auch zu Beginn des zweiten Lockdowns kamen insgesamt rund 14 Prozent an die Schulen. In den Wochen darauf stieg diese Zahl dann leicht an. Wie zuletzt wurde am häufigsten in den Volksschulen Betreuungsbedarf angemeldet (22 Prozent). An den Mittelschulen lag diese Quote bei acht, an AHS-Unterstufen bei knapp drei Prozent.

Eher gering sind die Unterschiede nach Bundesländern: Auf den höchsten Betreuungsbedarf (über alle Schulformen gerechnet) kam man in Salzburg und Tirol (17 Prozent), gefolgt von Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg (16 Prozent), Wien und der Steiermark (14 Prozent) sowie dem Burgenland (elf Prozent) und Niederösterreich (zehn Prozent).

Gleichzeitig zeigt ein Rundruf der APA, dass dies tatsächlich nur ein Durchschnittswert und die Spannweite dabei sehr groß ist - manche Schulen verzeichneten nahezu volle Klassen, andere waren fast leer.

TT-ePaper testen und eine von drei Cookit Küchenmaschinen gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Das bestätigt auch der oberste Wiener Pflichtschullehrer-Personalvertreter Thomas Krebs (FCG): In Wien seien manche Standorte trotz Lockdowns „rappelvoll“. Die Palette reiche von Standorten in gutbürgerlichen Bezirken bis zu Brennpunktschulen. Viele Eltern würden laut Krebs ihre Kinder daheim einfach nicht mehr aushalten bzw. könnten und wollten neben dem Homeoffice nicht mehr die Kinderbetreuung übernehmen. Das sei nachvollziehbar, könne aber die Eindämmung der Pandemie gefährden. Krebs pocht deshalb auch auf die Solidarität der Eltern: „Kinder, die in der Schule eine Infektion einfangen, bringen sie auch nach Hause.“

Präsenzunterricht, möglicherweise noch im Vollbetrieb, bedeute in Pandemie-Zeiten Gefahr. Besonders prekär sei die Situation an den Sonderschulen, so Krebs. Dort findet trotz Lockdown schon mit dem heutigen Ferienende normaler Präsenzunterricht statt, weil Fernunterricht teilweise aufgrund der Einschränkungen der Schüler nur schwer möglich ist. Wegen der körperlichen, sozialen oder emotionalen Einschränkungen der Schüler werde dort teilweise sehr körpernah gearbeitet, betont Krebs. Maskentragen oder Abstandhalten seien zum Teil nicht möglich. An dieser Schulform gibt es daher laut Krebs auch „ganz viele und zum Teil schwere Erkrankungen von Lehrerinnen und Lehrern“.