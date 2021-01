Restliche ÖSV-Veranstaltungen 2020/21 ohne Zuschauer

Auch die restlichen Weltcup-Veranstaltungen des Österreichischen Skiverbandes dieser Saison werden ohne Zuschauer organisiert. Das teilte der ÖSV am Donnerstag mit. Betroffen sind die anstehenden Jänner-Events in Flachau, Kitzbühel und Schladming (Ski alpin), am Kreischberg (Freeski und Snowboard), Bad Gastein (Snowboard), Seefeld (Nordische Kombination) und Anfang Februar Hinzenbach (Skispringen Damen).