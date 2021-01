Thiem kurz vor Abflug neben Fitness- auch im Tennis-Training

Am Donnerstag nächster Woche geht es für Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem nach Australien, wo für ihn Anfang Februar die Wettkampf-Saison beginnt. Der 27-Jährige tritt zunächst beim ATP Cup an, ehe ab 8. Februar die Australian Open auf dem Programm stehen. Thiem steht bereits fast sechs Wochen im Training, am Donnerstag zog er unter dem Eindruck der diesmal über eine längere Zeit und grundsätzlich etwas anders verlaufenden Saison-Vorbereitung eine Zwischenbilanz.

Nach der Ankunft in Australien geht es für das „Team Thiem“ in die verpflichtende zweiwöchige Corona-Quarantäne. „In der ersten Woche kann ich mit einem Trainingspartner spielen, in der zweiten mit zwei anderen“, wusste Thiem. „Ab der dritten Woche dürfen wir auch raus, wahrscheinlich das erste Mal essen gehen ohne Maske seit Indian Wells 2020, also seit fast einem Jahr. Das ist sensationell.“