Real-Star Benzema soll in Sexvideo-Prozess auf Anklagebank

In der Affäre um einen Erpressungsversuch mit einem Sexvideo soll auch der Real-Madrid-Stürmer Karim Benzema auf die Anklagebank. Wie die Staatsanwaltschaft Versailles bei Paris am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, wurde ein Prozess gegen den 33-jährigen Fußballprofi wegen Mittäterschaft an einem Erpressungsversuch angeordnet. Vier weitere Männer sollen sich demnach wegen versuchter Erpressung vor Gericht verantworten.