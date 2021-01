Schwedische Langläuferin Svahn positiv auf Corona getestet

Die schwedische Skilangläuferin Linn Svahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 21-Jährige sei ebenso isoliert worden wie Personen, die sich in ihrer Nähe aufgehalten hätten, sagte Teamarzt Per Andersson am Donnerstag. Svahn zeige keine Symptome. Ein PCR-Test solle nun das positive Ergebnis des Schnelltests bestätigen. Mit einem Resultat werde am Freitagvormittag gerechnet. Svahn hatte die ersten beiden Etappen der Tour de Ski gewonnen.