Trump verurteilt Gewalt seiner Anhänger

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat die Gewalt beim Sturm auf das Kapitol durch seine Anhänger verurteilen lassen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, sagte am Donnerstag (Ortszeit): „Die Gewalt, die wir gestern in der Hauptstadt unserer Nation gesehen haben, war entsetzlich, verwerflich und widerspricht dem amerikanischen Weg. Wir - der Präsident und diese Regierung - verurteilen sie in schärfster Form.“

Nachdem wütende Trump-Anhänger am Mittwoch in das Kapitol eindrangen, mussten Abgeordnetenhaus und Senat ihre Sitzungen unterbrechen. Sie wollten am Mittwoch die Ergebnisse die Wahl vom 3. November zertifizieren, die der Demokrat Joe Biden gewonnen hat. Nachdem die Polizei das Kapitol wieder unter Kontrolle gebracht hatte, kamen die Abgeordneten und Senatoren wieder zusammen. Am frühen Donnerstagmorgen machten sie den Sieg Bidens dann amtlich.