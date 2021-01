Mit zwei Gesichtern gibt’s für die Haie keine Punkte

Innsbruck – Nach sieben Niederlagen in Serie war es für die ersatzgeschwächten Haie am Freitag an der Zeit, wieder einmal anzuschreiben. Die Hausherren (Kromp kehrte ins Aufgebot zurück) begannen gegen den Tabellenzweiten wie aus einem Guss. Das 1:0 (2.) durch den siebten Saisontreffer von Max Gerlach war folgerichtig, Sam Herr (5.) und Felix Girard (7.) in einem starken Powerplay ließen Chancen aufs 2:0 aus, zur Strafe gab’s das 1:1 (9.). Und auch das Team aus Fehervar zeigte in der Folge, warum es in der ICE Hockey League ein Seriensieger (elf Erfolge in den letzten 13 Spielen) ist. Die Haie überstanden vor der ersten Drittelsirene außerdem noch 45 Sekunden lang eine 3:5-Unterzahl.