Thiem verbringt Quarantäne vor Australian Open in Adelaide

US-Open-Sieger Dominic Thiem wird seine Corona-Quarantäne im Vorfeld der Australian Open in Adelaide statt in Melbourne verbringen. Der 27-Jährige wurde wie alle aus den Top Drei der Tennis-Weltrangliste bei Damen und Herren sozusagen für diese 14 Tage umquartiert, da es in Melbourne sonst sozusagen ziemlich eng würde. Als Dankeschön der Melbourne-Veranstalter an Adelaide wird am Tag vor der Weiterreise am 29./30. Jänner eine Exhibition bzw. ein Show-Event der Stars gespielt.