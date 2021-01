museum gugging zeigt heuer drei neue Ausstellungen

Das museum gugging hat für das Jahr 2021 drei neue Ausstellungen unter dem Motto „Verträumt, aber nicht naiv“ angekündigt. „Eine ganz wesentliche Aufgabe für uns als Museum ist es, Fragen zu stellen“, teilte Johann Feilacher, der künstlerische Leiter der Einrichtung, am Freitag in einer Aussendung mit. Neben Werken von Oswald Tschirtner und August Walla werden auch Arbeiten von Ida Buchmann und Johann Fischer zu sehen sein.

Den Auftakt macht am 28. Jänner im Art Brut Center in Maria Gugging die Schau „naiv.? naive kunst aus der sammlung infeld“. Dabei sollen bis 5. September 120 Werke von 31 internationalen Kunstschaffenden aus der Sammlung des Musiksaitenherstellers Peter Infeld ausgestellt werden. Mit den „herausragenden Leihgaben“ will Feilacher den Begriff der naiven Malerei „nachhaltig infrage stellen und die große Bandbreite dieser hochinteressanten Kunst darstellen“.